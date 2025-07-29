СКР выявил почти 600 коррупционеров с особым правовым статусом

В России с начала 2025 года за коррупционные преступления привлекли 596 человек с особым правовым статусом. Среди них было 16 депутатов субъектного уровня, сообщили в пресс-службе СК России.

Также в число правонарушителей вошли 98 адвокатов, девять работников прокуратуры, шесть судей и один сенатор. В СКР увеличение числа направленных в суд дел о коррупции оценили положительно. По данным ведомства, их количество увеличилось на четверть.

В июне Генпрокуратура сообщала, что количество выявленных коррупционных преступлений в России выросло на 24% в первом квартале 2025 года. Зафиксировано 15 458 таких преступлений против 12 466 за первый квартал 2024 года. Доля таких правонарушений в общем массиве выросла с 2,6% до 3,2%.