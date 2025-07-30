Приостановлена работа «Кемзолота» по экологическим причинам

В Кузбассе по требованию прокуратуры приостановлена работа золотодобывающего предприятия ООО «Кемзолото». Ограничения установлены сроком на 90 суток, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, организация вела золотодобычу на реке Кельбес. В ходе проверки было установлено, что компания допустила «многочисленные нарушения экологических требований, в том числе условий пользования недрами в связи с превышением согласованного уровня добычи золота». Кроме того, компания нарушила требования обращения с отходами, незаконно занимала водный объект и уклонилась от проведения лесовосстановления. По предварительным оценкам, ущерб составил 4,3 млн руб.

Руководителю организации вынесено представление, также в отношении него возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.

Александра Стрелкова