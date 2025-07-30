В Новороссийске на благоустройство кладбища на горе Щелба выделят 8 млн рублей

В Новороссийске на благоустройство кладбища в районе села Борисовка на горе Щелба выделят почти 8 млн руб. Такова максимальная (начальная) стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец / https: / krd.ru Фото: Станислав Телеховец / https: / krd.ru

Заказчиком по контракту выступает управление городского хозяйства Новороссийска, работы предстоит выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта.

В рамках подготовительных работ подрядчику предстоит распланировать участок площадью 100 кв м, а также очистить его от мусора и поросли. В рамках строительных работ подрядчик обязуется засыпать участок щебнем и покрыть бетоном, а также вывезти с участка строительный мусор.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полигон твердых коммунальных отходов на горе Щелба в Новороссийске реконструируют и расширят подрядчики из Санкт-Петербурга: тендер стоимостью 1,1 млрд руб. выиграло ООО «Скаффолд».

Согласно документам на портале госзакупок, проект предусматривает поэтапное увеличение вместимости полигона, в том числе за счет прилегающих к муниципальному кладбищу площадей.