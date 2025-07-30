ВЦИОМ: большинство опрошенных россиян поддержали создание национального мессенджера

Более половины россиян поддерживают создание национального мессенджера в России, заявил ВЦИОМ по итогам опроса.

Согласно опубликованному отчету, 38% опрошенных однозначно поддерживают создание такого мессенджера. Еще 26% ответили, что «скорее поддерживают» идею. Против высказались 5%, вариант «скорее не поддерживаю» выбрали 6%. Почти каждый пятый (19%) заявил, что создание нацмессенджера его не интересует.

Среди плюсов появления такового респонденты назвали независимость повышение цифровой независимости и популяризацию отечественных разработок. Также граждане рассчитывают на повышение безопасности использования, в том числе детьми, гласят данные ВЦИОМ.

Более 40% опрошенных заявили, что им не нравится идея объединения сервисов общения, оплаты и госуслуг. Удачным такое решение назвали 53% участников опроса. Также большинство опрошенных ВЦИОМ (55%) утверждают, что предпочли бы хранить данные на российских серверах.

Национальный мессенджер Max, разработанный VK, запустили в бета-версии в марте. В конце июня число пользователей платформы достигло 1 млн человек. 1 июля президент Владимир Путин поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. Также в Max уже начали переносить чаты городских администраций.

Подробнее — в материале «Импортозамещение на местах».