Пятизвездочная связь: «Ростелеком» подключил цифровую телефонию в отеле Marriott в Краснодаре

«Ростелеком» подключил виртуальную автоматическую телефонную станцию (ВАТС) в Krasnodar Marriott Hotel. Облачное решение объединило несколько используемых отелем телеком-систем в единую инфраструктуру и тем самым сделало связь с гостями и сотрудниками более эффективной и экономичной.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Благодаря бесшовной технологии сотрудники Krasnodar Marriott Hotel смогут использовать все имеющиеся у них возможности связи для соединения с телефонами во всех 314 гостиничных номерах и на рабочих местах коллег. Построенная система связи дает возможность отслеживать работу отделов бронирования и spa-услуг. Теперь менеджеры контакт-центра Marriott Hotel могут применять специализированное программное обеспечение для обработки и аналитики клиентских звонков без потери обращений.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Построенная система не только удобна в использовании, но и позволяет снизить затраты на связь. Заказчику не нужно менять весь парк телефонов или тратиться на дорогостоящее оборудование: звонки идут через виртуальное соединение, а защищенная цифровая инфраструктура находится на наших серверах. При необходимости ее можно масштабировать: добавлять номера, расширять функционал, изменять настройки. Главное, что нужно для работы виртуальной АТС — это стабильный интернет. Мы рады, что смогли предоставить Marriott Hotel надежное решение, которое базируется на нашем оптическом канале связи».

Илья Штефан, руководитель отдела информационных технологий Krasnodar Marriott Hotel: «Внедрение виртуальной АТС — это удобство администрирования звонков и способ быть максимально чуткими к каждому клиенту. Теперь мы можем реагировать на звонки быстрее и работать слаженнее. Этот проект — пример того, как современные технологии помогают создавать комфорт и доверие, оставаясь незаметными для гостей. Уверен, что высокое гостеприимство сегодня невозможно без цифровых решений. Мы продолжим совместную работу с "Ростелекомом" по внедрению инноваций и умных сервисов».

Виртуальная АТС — один из наиболее востребованных облачных сервисов «Ростелекома». В Краснодарском крае это решение выбрали около девяти тысяч организаций. Помимо стабильной цифровой связи он позволяет создавать голосовое меню, настраивать различные сценарии обработки вызовов, пользоваться переадресацией звонков, подключать к системе мобильные номера и т.д.

Подробную информацию о сервисе «Виртуальная АТС» и других цифровых решениях «Ростелекома» можно получить по телефону 8 800 200 16 61 и на сайте компании.

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