В ярославской больнице № 2 сменился главврач

В клинической больнице №2 Ярославля сменился главный врач. Сведения об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kb2yar.ru Фото: kb2yar.ru

Сергей Давлетов, работавший в этой должности с 22 июля 2020 года, покинул свой пост 17 июля. Исполняет обязанности главврача Елена Дайникова.

Сергей Давлетов является депутатом Ярославской областной думы. Входит во фракцию «Единая Россия» и в состав комитетов по здравоохранению, а также социальной, демографической политике, труду и занятости.

Антон Голицын