В ярославской больнице № 2 сменился главврач
В клинической больнице №2 Ярославля сменился главный врач. Сведения об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».
Фото: kb2yar.ru
Сергей Давлетов, работавший в этой должности с 22 июля 2020 года, покинул свой пост 17 июля. Исполняет обязанности главврача Елена Дайникова.
Сергей Давлетов является депутатом Ярославской областной думы. Входит во фракцию «Единая Россия» и в состав комитетов по здравоохранению, а также социальной, демографической политике, труду и занятости.