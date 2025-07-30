Стабильный рост увяз в пошлинах

ВВП зоны евро во втором квартале 2025 года увеличился на 1,4% год к году и на 0,1% — квартал к кварталу, следует из данных Евростата. Аналитики прогнозировали рост на 1,2% в годовом выражении и нулевую динамику — в квартальном. Заметный вклад в фактические показатели внесло расширение европейского экспорта в ожидании торговой войны. Стремление нарастить объемы отгрузок поддерживало деловую активность и в июле. Дальнейшая же динамика ключевых показателей состояния экономики ясна не вполне: пока предполагается, что торговая сделка Брюсселя и Вашингтона ухудшит настроения и бизнеса, и домохозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Экономика зоны евро в апреле—июне выросла на 1,4% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном, следует из предварительных оценок Евростата. Аналитики, опрошенные агрегатором экономической статистики Trading Economics, прогнозировали показатели на уровне 1,2% и 0% соответственно. В первом квартале экономика увеличилась на 1,5% год к году и на 0,6% квартал к кварталу. В целом стабильные темпы роста поддерживались в апреле—июне расширением экспорта (данные будут представлены позже), прежде всего в США. В ожидании торговых ограничений поставщики стремились доставить продукцию на американский рынок быстрее.

Несмотря на наращивание отгрузок автомобилей и лекарств, ВВП крупнейшей европейской экономики — Германии — во втором квартале вырос только на 0,4% в годовом выражении, а в квартальном и вовсе сократился на 0,1%.

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ. Поясним, деловая активность в стране по-прежнему сдерживается совокупностью проблем (среди них: снижение конкурентоспособности некоторых экспортно ориентированных отраслей промышленности и старение населения, см. “Ъ” от 29 марта 2024 года). Риски рецессии в ФРГ с учетом 15-процентных пошлин на европейские поставки растут — ограничения для Германии будут особенно чувствительны (см. “Ъ” от 26 мая).

В целом же, как признала Еврокомиссия, торговая сделка, заключенная Вашингтоном и Брюсселем в конце прошлой недели, европейским компаниям невыгодна. Аналитики ING ждут ухудшения деловых настроений в зоне евро на горизонте ближайших месяцев. Июль может оказаться последним месяцем «сдержанного оптимизма» как для бизнеса, так и для населения.

Кристина Боровикова