В Екатеринбурге перекроют улицу Комсомольскую из-за строительства развязки

Движение транспорта по улице Комсомольской в Екатеринбурге будет ограничено с 18 июля по 30 сентября в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Закроют движение транспорта на участке от улицы Библиотечной до дома № 80 по улице Комсомольской. В связи с этим на участке изменятся схемы движения автобусов № 054 «Синие Камни — Ритейл-парк (Солнечный)» и № 54 «Синие Камни — Краснолесье».

Маршруты будут направлены в обоих направлениях по улицам: Хрустальная — Анны Бычковой — Комсомольская — Егоршинский подход — Владимира Высоцкого — Малышева — Мира (обратно Гагарина) — проспект Ленина — далее по маршрутам.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге с 12 по 22 июля будет закрыто для семи трамваев из-за ремонта трамвайных путей. Движение будет частично закрыто на улицах 8 Марта, Радищева и Московская, ограничения коснутся трамваев №1, 3, 10, 12, 15, 17, 21.

Полина Щуцкая