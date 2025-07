В ожидании бита

Не отрываясь от записи новой, 15-й по счету пластинки, американская певица Мадонна, которую называют королевой поп-музыки, выпустила сборник ремиксов «Veronica Electronica». Фанаты дожидались этого события более четверти века. Игорь Гаврилов альбом послушал и даже немного потанцевал.

Перевыпуск и перезапись легендарных пластинок в популярной музыке теперь привычное дело. Часто музыканты работают над чужим материалом, например Стивен Уилсон заново микширует классические альбомы King Crimson, а Dream Theater среди прочего целиком переиграли «The Dark Side Of The Moon» Pink Floyd. Сами создатели легендарных записей тоже занимаются их переосмыслением. Самый яркий пример последних лет — тот же «The Dark Side Of The Moon», заново записанный экс-участником Pink Floyd Роджером Уотерсом (см. “Ъ” от 11 октября 2023 года). За ним последовали Queen, существенно освежившие в 2024 году звук своего самого первого альбома (см. “Ъ” от 18 сентября 2024 года).

На этом фоне «новый-старый» альбом Мадонны «Veronica Electronica» — вещь даже в некотором смысле старомодная. Это не «переосмысление» и не «переработка с использованием ИИ», а обычный альбом ремиксов. Как правило, это выглядит так: исполнители отдают звуковые дорожки диджеям, диджеи перерабатывают оригинальный материал, а артист выпускает альбом заново как собрание танцевальных треков. Или же на рынке появляется собрание лучших ремиксов за большой период карьеры артиста, как это больше всех любит делать Depeche Mode. Такие релизы служат предметом особой страсти фанатов и коллекционеров.

Взявшись за создание адаптаций песен для танцполов, Мадонна, как и во многих других начинаниях, стала первопроходцем. Ее первый альбом ремиксов «You Can Dance» вышел 38 лет назад. Это был классический подход к танцевальным переработкам. Трехминутные радиоверсии песен не годились для дискотек. Танцоры должны были насладиться любимой песней по полной программе, отдаться ей целиком. Поэтому песни из трех-четырехминутных превращались в шести-восьмиминутные. После данного альбома сразу несколько музыкальных изданий назвали Мадонну «самым важным танцевальным артистом».

Вся карьера Мадонны развивалась рука об руку с клубной культурой. Сборники ремиксов выходили у нее в 2003 и 2022 годах. В них отразились как развитие технологий звукозаписи, так и музыкальная мода, которую в 1990–2000-е Мадонна диктовала и за которой впоследствии гналась во весь опор. Кроме того, выход почти каждого альбома сопровождался связанным с ним танцевальным релизом, над которым трудились лучшие диджеи.

«Veronica Electronica» — ремикс-альбом подобного толка. В его основе — треки с альбома Мадонны «Ray Of Light» (1998). По мнению многих критиков и поклонников Мадонны, «Ray Of Light» — это ее вершина как музыканта. Взяв в партнеры продюсера Уильяма Орбита, она совместила блестящие мелодии с самым передовым электронным звучанием и приправила мистикой. В тот период Мадонна увлекалась одновременно каббалой, индуизмом, буддизмом и аштанга-йогой. Нью-эйдж и эмбиент пропитали клубный электронный бит. Мадонна словно опрокинула на слушателя ворох самых смелых и неожиданных идей. И в то же время это были стопроцентные хиты, привязывающие к себе накрепко. Альбом «Ray Of Light» навсегда изменил картину музыкального мира. Сегодня самые актуальные поп-артистки Эддисон Рей, Кэролайн Полачек и FKA Twigs признаются, что черпают вдохновение в «Ray Of Light».

Альбом «Veronica Electronica» планировался как дополнение к «Ray Of Light», способствующее продвижению оригинальных песен. Однако исходный альбом вызвал такой резонанс, что «подпорка» в виде собрания ремиксов не понадобилась. «Veronica Electronica» на долгие годы остался в архивах Warner Music. В среде фанатов Мадонны вокруг альбома ходили легенды: они могли только гадать, как могли звучать любимые песни в версиях тогдашних королей танцполов: BT, Питера Раухофера, Саши, Виктора Кальдероне и других. Эти ремиксы делались еще до того, как на пике популярности оказалась коммерческая версия танцевальной музыки, известная как EDM. Конец 1990-х — это еще пора настоящих, смелых экспериментов, которые Мадонна могла себе позволить без оглядки на мейнстрим.

Строго говоря, «Veronica Electronica» — это не переработка всего альбома «Ray Of Light». Из списка песен убраны эмбиентные (эмбиент — электронная музыка без строгой ритмической структуры, часто синонимичная «расслабленой», «умиротворяющей») и ориентальные эпизоды. А фотография Мадонны на обложке теперь черно-белая, что вполне соответствует колориту треков. Большая часть альбома — крепкие клубные ремиксы, которые не добавляют к исходным вещам новых знаний или эмоций. Завораживающие музыкальные ландшафты, располагающие к танцам так же, как и к медитации, стали более прозаичными благодаря стандартному дискотечному биту.

В самой известной песне альбома «Frozen» центральный семпл цеплял слушателя намертво. В ремиксе он, к счастью, остался, и это единственный трек в альбоме, над которым работал создатель саунда «Ray Of Light» Уильям Орбит. Новая «Frozen» — песня, о которой можно говорить с позиции «эксперимента». Столь же аккуратно отнесся к композиции «The Power Of Goodbye» Фабьен Уолтман. Это причудливо-минималистичная драм-н-бейсовая переработка одной из лучших песен Мадонны, в которой конфликт вокала и бита выглядит убедительным и драматичным. Песня «Gone, Gone, Gone» была придумана для «Ray Of Light», но официально не выпускалась, так что эта задумчивая баллада о расставании — единственное настоящее открытие альбома. А главная эмоция после его прослушивания — желание переслушать оригинал. К чему чаще всего и приводят такие затеи.

Игорь Гаврилов