Одноголосный «пинк»

Один из основателей и ключевых сонграйтеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс выпустил новую версию альбома «The Dark Side Of The Moon», входящего в число самых коммерчески успешных дисков в истории звукозаписи. Версия 2023 года называется «The Dark Side Of The Moon Redux», что в примерном переводе значит «возвращение "The Dark Side Of The Moon"». Альбом получился спорным, а контекст, в котором оказался новый релиз, затмил его музыкальные характеристики, считает Игорь Гаврилов.

«Обновление» знаменитого альбома 50-летней давности оказалось не самой светлой стороной творчества Роджера Уотерса

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ «Обновление» знаменитого альбома 50-летней давности оказалось не самой светлой стороной творчества Роджера Уотерса

Роджер Уотерс решил выпустить свою версию «The Dark Side Of The Moon» в год 50-летия оригинальной пластинки. Весной Дэвид Гилмор и Ник Мейсон выпустили бокс-сет с прошедшей ремастеринг оригинальной записью, а Уотерс, которого с бывшими коллегами разделяют непримиримые противоречия, анонсировал новое прочтение классического материала. Решение перезаписать альбом он объяснял желанием восстановить справедливость. Перу музыканта на «The Dark Side Of The Moon» принадлежат все тексты, а музыкальный слой — лишь наполовину, так сказано в официальных выходных данных. Теперь Уотерс настаивает на том, что это практически его сольный альбом, и он мечтал записать его в том виде, в котором он его себе представлял, без влияния коллег. В комментариях, которые появились в период релиза «The Dark Side Of The Moon Redux», Уотерс отмечает, что оригинальный альбом написан как бы с точки зрения старика, прожившего жизнь, однако создан он был молодыми людьми. А теперь интересно поговорить о том же, но в шкуре 80-летнего человека.

Старик, как и многие его сверстники, оказался болтливым. Первый же трек, «Speak To Me», он наполнил текстом, хотя оригинал, написанный барабанщиком Ником Мейсоном, был инструментальной композицией. «Воспоминания мужчины в старости — это поступки мужчины в расцвете сил. Ты шаркаешь во мраке больничной палаты и разговариваешь сам с собой, пока не умрешь»,— не поет, а именно разговаривает сам с собой Уотерс в самом начале нового альбома.

К песне «Breathe» он добавляет строчки из песни «Free Four» (альбом Pink Floyd «Obscured By Clouds», 1972), называя себя «сыном мертвеца», то есть напоминая слушателю о едва ли не главном триггере всего своего творчества — гибели отца на Второй мировой. Еще одна изначально инструментальная вещь, «On The Run», обросла стихами, а изобретательная синтезаторная партия, ставшая, как и весь альбом, ориентиром для последователей Pink Floyd на долгие годы, оказалась в тени мелодекламации. Сногсшибательную, даже сейчас звучащую революционно аранжировку песни «Time» автор также подверг «кэнселлингу» и догрузил в нее своих стихов. В песне «The Great Gig In The Sky», памятной прежде всего вокализом Клэр Торри, вместо него появился целый разговорный период — переписка с умирающим от рака американским поэтом Дональдом Холлом. Наконец, в песне «Money» поклонник Pink Floyd не найдет знакомого с детства сэмпла «однорукого бандита».

Ник Мейсон успел похвалить экс-коллегу. Барабанщик, успешно гастролирующий с программой ранних песен Pink Floyd, вообще настроен гораздо более мирно, нежели его товарищи по золотым временам группы. Однако его оценку разделят далеко не все поклонники группы. Привычные соло гитариста Дэвида Гилмора и клавишника Ричарда Райта Роджер Уотерс на альбоме воспроизводить не стал, хотя на концертах его группа играет песни из «Темной стороны Луны» близко к оригиналу. Слушатели, выросшие на классической версии альбома, недосчитались многих партий. А если представить себе альбом «...Redux» в наушниках у неофита, он услышит «жалобы 80-летнего старика», к тому же довольно усталого.

Негативным фоном для релиза стало вторжение группировки «Хамас» в Израиль, которое произошло буквально на следующее утро после выхода альбома. Уотерс — многолетний последовательный сторонник Палестины, практически ни один его концерт не обходится без его финального антиизраильского спича, для которого он обязательно оборачивает вокруг шеи куфию.

На 8 и 9 октября были назначены концерты-презентации «...Redux». Местом их проведения стал лондонский концертный зал Palladium, принадлежащий композитору Эндрю Ллойду Уэбберу. Общественная организация CAA (Campaign Against Antisemitism, «Кампания против антисемитизма») выступила с призывами к Уотерсу и Уэбберу отменить концерты. Она даже снарядила автомобили с цифровыми билбордами, чтобы они ездили по Лондону и агитировали против выступлений музыканта. К тому же незадолго до релиза «...Redux» Дэвид Гилмор разместил в своих соцсетях ссылки на созданный CAA фильм «Темная сторона Роджера Уотерса». В этом фильме на тему антисемитизма Уотерса высказываются такие важные для истории Pink Floyd персоны, как саксофонист Норберт Штахель и продюсер Боб Эзрин. Несмотря на то что в самом перезаписанном альбоме никаких политических высказываний нет, воспринимать его вне контекста текущей международной обстановки невозможно.

Несмотря на протесты, концерты в Palladium состоялись. Роджер Уотерс выступал в розовом пиджаке, недвусмысленно намекая на то, кто в этом мире настоящий pink. Политических тем музыкант на премьерах решил не поднимать, однако зрители все равно уходили из зала. Уотерс составил программу так, что музицирование начиналось далеко не сразу: на протяжении часа он читал главы из своей неизданной биографии, причем, например, история об утенке по имени Дональд, появившемся в его семье, заняла 20 минут. Концерту также предшествовал фильм о записи «...Redux», где подробно говорилось о каждой песне. И только потом альбом играли целиком. Те, кто досидел до конца, отблагодарили Роджера Уотерса овациями. Какой-никакой, а классик.