Звуком в лицо

Группа Queen переиздаст свой дебютный альбом в новом прочтении. Здравствующие участники Queen много лет довольно цинично эксплуатируют как бренд, так и наследие группы. И тем не менее Игорь Гаврилов считает, что переизданный альбом ждет справедливый успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Queen в 1973 году (на фото) не смогла записать свой дебютный альбом так, как хотела, поэтому перевыпускает его в 2024-м

Фото: Michael Putland / Getty Images Группа Queen в 1973 году (на фото) не смогла записать свой дебютный альбом так, как хотела, поэтому перевыпускает его в 2024-м

Первый альбом группы Queen «Queen» вышел в 1973 году, спустя три года после основания группы. Молодой коллектив в первое время был в тени уже состоявшихся лидеров британского рока — Led Zeppelin, The Who, Deep Purple и Uriah Heep. Позже, в 1981 и 1991 годах, составляя свои знаменитые сборники «Greatest Hits», музыканты квартета оставили первый альбом за бортом. В блокбастере «Bohemian Rhapsody» альбом «Queen» представлен первым синглом «Keep Yourself Alive» и песней «Doing All Right», которая перекочевала в репертуар Queen из каталога ранней группы Брайана Мэя и Роджера Тейлора Smile. Для нескольких поколений слушателей, которые знакомились с Queen в первую очередь в ее самых массовых и коммерческих проявлениях, альбома «Queen» словно не существовало.

Его расширенная версия появится в продаже 25 октября. Она включает в себя шесть компакт-дисков и один виниловый LP. В общей сложности в переиздании 63 трека, из них 43 — новые миксы знакомых песен. Конечно, это удовольствие прежде всего для любителей альтернативных дублей и концертных редкостей. Для тех, кому важен первоначальный порядок песен на альбоме, рукописи текстов и редкие фото, благо архивы Queen бездонны.

Комментируя переиздание, гитарист Queen Брайан Мэй отмечает, что это не просто ремастер, а «перестройка» всего альбома. Брайан Мэй и Роджер Тейлор, отвечающие за наследие Queen, не стали доигрывать новые инструментальные партии и менять старые, как это сделали The Beatles, выпуская песни «Real Love», «Free As A Bird» и «Now And Then» (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года). Однако, как говорит гитарист, каждая партия при помощи современных технологий помещена в пространство живого звучания и выглядит так, как группа хотела с самого начала.

Формулировка «так, как группа хотела с самого начала» часто встречается при описании всевозможных переизданий и переработок классического рока, будь то треки «Кино» в версиях 2020-х (см. “Ъ” от 17 мая 2021 года) или альбом Pink Floyd «Dark Side Of The Moon», переосмысленный в 2023 году Роджером Уотерсом (см. “Ъ” от 11 октября 2023 года). Выжившие рокеры пытаются нарисовать такую картину: в 1960-е, 1970-е или 1980-е, когда они сочиняли свои легендарные произведения, у них был совсем другой музыкальный замысел, но для того, чтобы его реализовать, им не хватало студийных устройств или программного обеспечения, обрабатывающего звук. Тут стоит вспомнить, что некоторых способов работы со звуком тогда не существовало и мечтать, скажем, о том, как искусственный интеллект мог бы доработать придуманное музыкантами, было невозможно. Как невозможно было мечтать и об интернете или сотовой связи. Даже их описания если и существовали, то только в фантастических книжках.

Однако в случае с первым альбомом Queen формулировка «как мы хотели» похожа на правду. Дело в том, что группа записывала этот альбом в дорогой студии Trident, где только что закончил запись двух своих альбомов Дэвид Боуи. Молодой, никому не известной группе выделили ночное время и ограничили в использовании возможностей студии. Барабаны звучали совсем не так, как хотел Роджер Тейлор, звук был «по-американски грубый, даже мертвый». Музыканты хотели, чтобы саунд «бил прямо в лицо», но добиться этого смогли, по их словам, только в 2024 году.

Восстановление справедливости в отношении дебютного альбома Queen лежит и в плоскости звучания, и в привлечении к песням внимания, которого они заслуживают. Первым синглом альбома, который выйдет под именем «Queen I», стала песня «The Night Comes Down». Клип на нее создан из видеохроники Queen соответствующего периода, а для инструментальной коды на этапе работы над переизданием созданы визуальные образы в стиле психоделики начала 1970-х.

После мюзикла «We Will Rock You», фильма «Богемская рапсодия» и больших турне с Адамом Ламбертом у микрофона новые поколения слушателей стараются не пропускать новостей от Queen. А после огромного успеха переиздания дебютного альбома Oasis «Definitely Maybe» на фоне воссоединения группы можно ожидать и успеха переродившегося альбома «Queen». Старые рок-бренды продолжают приносить прибыль, и, с точки зрения многих экспертов, музыкальная индустрия во многом выживает именно за их счет.