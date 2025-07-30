Россия работает над возвращением из Йемена спасенного российского моряка

Российские дипломаты прорабатывают возможность возвращения из Йемена российского моряка Алексея Галактионова, которого военно-морские силы спасли с потопленного греческого судна Eternity C. Об этом агентству ТАСС заявили в посольстве России в республике. При этом у дипмиссии пока нет информации, сможет ли он беспрепятственно покинуть подконтрольные хуситам территории.

С 7 июля дипломаты осуществляли мониторинг изменения местоположения российского гражданина, рассказали в дипмиссии агентству «РИА Новости». Там отметили, что временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров уже выходил на связь с Алексеем Галактионовым.

Ранее член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «РИА Новости» допустил, что спасенные члены экипажа потопленного судна Eternity C могут войти в сделку по Газе между «Хамасом» и Израилем. При этом собеседник агентства не исключил, что некоторых моряков движение может отпустить вне рамок соглашения.

В начале июля в Красном море произошли две атаки на греческие сухогрузы Eternity и Magic Seas, ответственность за которые взяли хуситы. Они заявили, что судно Magic Seas нарушило их запрет на заход в порты Израиля. Судно было атаковано с помощью беспилотного катера и шести крылатых и баллистических ракет, после чего затонуло. Четыре человека погибли, десять удалось спасти, еще десять числились пропавшими без вести. Всего на борту находились 23 человека. 28 июля агентство SABA опубликовало видео, на котором, предположительно, запечатлен российский моряк Алексей Галактионов. На видео мужчина говорит, что капитан судна проигнорировал предупреждения йеменских властей.

Анастасия Домбицкая