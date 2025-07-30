Росстандарт поддержал введение предупреждений на упаковках вейпов

Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований по маркировке вейпов. Это следует из ответа главы ведомства Антона Шалаева на обращение председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, передают «РИА Новости».

Речь идет о нанесении изображений, предупреждающих о последствиях использования вейпов, или надписи о вреде здоровью определенного размера. Аналогичную маркировку делают на табачных изделиях. В Росстандарте считают, что такая мера «будет служить предостережением и способствовать осознанному выбору потребителей».

По словам господина Метелева, проект изменений в ГОСТ уже подготовлен. Также поправки предполагают ограничение объемов жидкости в вейпах и исключение из дизайна продукции «привлекательных для детей» элементов.

В феврале Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Штрафы за продажу такой продукции подросткам были увеличены с 200 до 300 тыс. руб. для граждан и с 500 до 700 тыс. руб. — для должностных лиц, а за неоднократную продажу ввели уголовную ответственность.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что, несмотря на ограничения, недобросовестные торговцы продолжают продавать вейпы детям. Тогда же нижняя палата выступила за полный запрет такой продукции.