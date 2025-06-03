Володин: Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Государственная дума может ввести полный запрет на продажу электронных устройств для никотиновых продуктов, если правительство выйдет с такой инициативой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После поддержки министра промышленности и торговли Антона Алиханова господин Володин отметил, что депутаты готовы рассмотреть и одобрить законопроект в приоритетном порядке, передает «Интерфакс». Он обратил внимание на вред вейпов: в их жидкостях содержатся тяжелые металлы, а при использовании образуются токсичные соединения, что увеличивает риск заболеваний.

Госдума ранее приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Господин Володин напомнил, что штрафы за продажу никотиновой продукции подросткам были увеличены, а за неоднократную продажу введена уголовная ответственность. Несмотря на это, недобросовестные торговцы продолжают нарушать закон, что, по мнению господина Володина, требует полного запрета вейпов.