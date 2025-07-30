Камчатский госуниверситет получил повреждения при землетрясении

Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга (КамГУ) был поврежден в результате землетрясения. Об этом «РИА Новости» сообщила исполняющая обязанности ректора Ольга Ребковец. По ее словам, во всех трех корпусах здания посыпалась штукатурка, облетела краска, обвалились потолочные конструкции и появились трещины в стенах. Здание нуждается в срочном косметическом ремонте, заявила госпожа Ребковец.

Она пояснила, что землетрясение произошло в период каникул. В корпусах вуза находились только сотрудники администрации и приемной комиссии. «Когда начались толчки, мы, согласно правилам безопасности, пережидали их в безопасных местах. Когда сильные толчки на время прекратились, все вышли на улицу. И, соответственно, мы уже последующие сильные толчки в течение часа пережидали там. Пострадавших нет»,— сказала и.о. ректора.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. В Петропавловске-Камчатском обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим ЧС и организован пункт временного размещения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал, что ущерб от землетрясения будет оценен в течение недели.

Полина Мотызлевская