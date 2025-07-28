В Астрахани рухнул подъезд в пятиэтажке на Ляхова

В Астрахани частично рухнуло пятиэтажное здание общежития на ул. Ляхова, 6. Обрушение произошло во втором подъезде, сообщили в МЧС. Под завалами могут оставаться люди. Детали происшествия в текстовой онлайн-трансляции «Ъ-Средняя Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение дома на Ляхова, 6 в Астрахани

Фото: МЧС Обрушение дома на Ляхова, 6 в Астрахани

Фото: МЧС

15:49 В ликвидации последствий частичного обрушения дома на Ляхова, 6 задействованы 207 специалистов и 50 единиц техники, работают три кинологических расчета, рассказал начальник ГУ МЧС России по Астраханской области Юрий Землянский. Из разрушенного и соседних подъездов спасатели эвакуировали 22 жильца.

15:42 Следствие возбудило уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома на Ляхова, 6. Расследуется дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности (ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ). Специалисты занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

14:54 Территория вокруг дома на Ляхова, 6 оцеплена, введен контрольно-пропускной режим, сообщил начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин. На месте происшествия работают около 50 сотрудников полиции. На время приостановлено пешеходное и автомобильное движение в зоне, которая примыкает к поврежденному дому. Полиция будет вести круглосуточную охрану здания и имущества жильцов.

14:23 Из 131 помещения аварийного дома ранее были расселены 94, рассказал губернатор Игорь бабушкин по итогам заседания оперштаба. Пострадавших нет. Власти прорабатывают вопрос, касающийся компенсаций при утрате жилья. Господин Бабушкин потребовал от ответственных лиц проверить целостность всех близлежащих домов. Прокуратура и Жилнадзор сегодня организуют проверку УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завалы дома на Ляхова, 6 в Астрахани разбирают 96 спасателей

Фото: МЧС Завалы дома на Ляхова, 6 в Астрахани разбирают 96 спасателей

Фото: МЧС

14:01 По информации пресс-службы губернатора Астраханской области, сведения о трех пострадавших в результате частичного обрушения здания общежития в Астрахани не соответствуют действительности. На 13:49 пострадавших нет, маломобильный гражданин из соседнего подъезда доставлен в АМОКБ с острой реакцией на стресс. Губернатор Игорь Бабушкин проводит заседание оперштаба. Для жильцов дома в СОШ № 8 развернут пункт временного размещения. По данным регионального минздрава, «экстренные службы и стационары полностью готовы к приему и эвакуации пациентов».

13:59 По данным пресс-службы МЧС России, из частично обрушившегося здания общежития эвакуировали 16 жильцов. Для граждан открыли пункт временного размещения. С жильцами работают психологи МЧС России.

13:57 «Наш дом следующий в очереди» — рассказывают жильцы Ляхова 8 корреспонденту «Ъ»

13:39 По информации пресс-службы УМВД России по Астраханской области, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они осуществляют оцепление территории, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. К настоящему времени полицейские перекрыли движение транспорта с ул. Савушкина до ул. Степана Здоровцева. Машины могут передвигаться по ул. Анри Барбюса. В обеспечении безопасности дорожного движения задействованы более 10 человек личного состава и руководства городской Госавтоинспекции.

13:30 Согласно предварительным данным, как сообщили в МЧС России, в результате частичного обрушения здания общежития пострадали три человека. Спасатели делают упор на поисках возможных пострадавших. В связи с этим объявляются минуты тишины.

13:29 Следствие приступило к процессуальной проверке по факту случившегося. По данным СУ СКР по Астраханской области, специалисты выясняют все обстоятельства обрушения части подъезда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13:41 В феврале 2024 года в соцсетях появилась информация о том, что подвал дома полностью затоплен, стены в трещинах и фундамент осел. Сотрудники МЧС собирались эвакуировать жильцов, но этого так и не случилось. Дом на ул. Ляхова, 6 признан аварийным в 2019 году с износом в 79%. В течение года шло расселение жильцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На место обрушения дома на Ляхова в Астрахани выехал губернатор Игорь Бабушкин

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области На место обрушения дома на Ляхова в Астрахани выехал губернатор Игорь Бабушкин

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

13:20 Губернатор Игорь Бабушкин прибыл на место происшествия. "В данный момент создан оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, в том числе сотрудники министерства здравоохранения", - написал губернатор и добавил, что привлечено 96 спасателей и более 28 единиц техники.

13:18 Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с частичным обрушением пятиэтажного здания общежития на ул. Ляхова, 6 в Астрахани. На место происшествия выехал и.о. прокурора области Ростислав Гладышев. Специалистам предстоит оценить обеспечение безопасных условий проживания граждан и деятельность уполномоченных органов и организаций. Организована горячая линия по телефонам: 8(8512) 52-08-38, 89275696011, 8(8512) 50-10-39.

12:57 В Астрахани обрушилось здание общежития на Ляхова, под завалами могут находиться люди, сообщили в МЧС. Трое человек эвакуированы в Астраханскую областную Александро-Мариинскую больницу. Продолжается поиск пострадавших.