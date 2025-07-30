Боец Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC в легчайшем весе

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Первое место в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) поделили американец Шон О'Мэлли и россиянин Умар Нурмагомедов.

В топ-3 также вошел российский боец Петр Ян. 26 июля на турнире UFC, который прошел в Абу-Даби, он одержал победу над американцем Маркусом Макги. Действующим чемпионом в этой весовой категории является Мераб Двалишвили.

Умару Нурмагомедову 29 лет. В его активе 18 побед и 1 поражение — в январе 2025-го он проиграл Двалишвили в титульном бою.

Таисия Орлова