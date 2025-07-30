Lamborghini продал рекордное число автомобилей за полугодие

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini в первом полугодии продал 5681 автомобиль, что является абсолютным рекордом для этого отчетного периода. В годовом выражении продажи выросли на 2%.

Больше всего спорткаров было продано в регионе, включающем страны Европы, Ближнего Востока и Африки,— 2708. Самой популярной моделью остается Lamborghini Urus, реализовано 3913 таких автомобилей, что на 10,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Между тем выручка Lamborghini за шесть месяцев в годовом выражении не изменилась и осталась на уровне €1,62 млрд. Операционная прибыль упала на 5,9% и составила €431 млн. Производитель объясняет это «неблагоприятными курсами обмена валют». В целом компания считает результаты полугодия «сильными, несмотря на глобальную экономическую и политическую нестабильность».

Алена Миклашевская