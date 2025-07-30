Tesla заключила контракт с LG на поставку батарей на $4,3 млрд

Компания Tesla заключила долгосрочное соглашение с LG Energy Solution (LGES), которое предполагает поставку литий-железо-фосфатных аккумуляторов с завода южнокорейского производителя в Мичигане. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают Reuters и Bloomberg. Сумма сделки составила $4,3 млрд.

В компаниях эту информацию комментировать отказались. Однако ранее LGES сообщала, что подписала соглашение на поставку аккумуляторов на 5,9 трлн вон (те самые $4,3 млрд) сроком на три года начиная с августа 2027 года. При этом по желанию заказчика, которого LG не называет, сделка может быть продлена еще на четыре года.

Накануне стало известно о том, что компания Илона Маска заключила соглашение о закупке чипов у Samsung Electronics. Контракт предусматривает поставки до 2033 года, а сумма закупок — $16,5 млрд. Samsung, как и LGES, не раскрывала имя заказчика, но это сделал сам Илон Маск.

Как отмечает Reuters, заключая сделки с южнокорейскими поставщиками, Tesla стремится снизить свою зависимость от импорта из Китая из-за высоких пошлин, введенных Дональдом Трампом. При этом LGES — один из немногих производителей литий-железо-фосфатных аккумуляторов, работающих на территории США. Как известно, в этом сегменте рынка доминируют китайские компании.

Кирилл Сарханянц