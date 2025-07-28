Samsung стала поставщиком чипов для Tesla

Samsung Electronics сообщила, что заключила многолетний контракт на поставку микрочипов общей стоимостью в 22,76 трлн вон ($16,5 млрд). Имя заказчика корейский производитель не назвал, сославшись на условия сделки. Но эту тайну быстро раскрыл Илон Маск, который написал в соцсети X, что микрочипы у Samsung будет закупать Tesla.

«Samsung согласилась помочь Tesla в повышении эффективности производства. Это очень важно, так что я лично буду следить за процессом, чтобы ускорить его. Завод удобно расположен недалеко от моего дома»,— написал господин Маск. Он добавил, что записанная в контракте сумма в $16,5 млрд — «это лишь минимум», а фактический объем выпуска чипов Samsung для Tesla будет в разы больше. Контракт предусматривает поставки до 2033 года.

После объявления о сделке с Tesla котировки акций Samsung подскочили на торгах в Сеуле почти на 7%. Аналитики Bloomberg Intelligence ожидают, что этот контракт позволит подразделению выпуска микрочипов Samsung нарастить годовую выручку на 10%.

Кирилл Сарханянц