Мировые масс-медиа продолжают обсуждать то, как Владимир Зеленский подписал закон о лишении независимости антикоррупционных ведомств страны, какие бурные протесты это вызвало и как ему пришлось идти на попятную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Трамп научил Зеленского плохому

Трамп отошел от борьбы с клептократией, и другие страны приняли этот факт… Владимир Зеленский построил мифическую репутацию одинокого оплота против мировой тирании, (но.— “Ъ”) отказался от этой репутации, подписав закон, который лишил независимости антикоррупционные органы своей страны, именно тогда, когда они нацелились на его ближайших политических союзников. В оправдание он прикрылся выдуманным заговором, заявляя, что российские шпионы внедрились в механизм правосудия. Это поступок негодяя.

Зачем Зеленский пытается ограничить автономию антикоррупционных органов Украины?

Зеленский, бывший комик и новичок в политике, который пришел к власти с антикоррупционной программой, защищал подписанный им закон, утверждая, что НАБУ и САПО должны «избавиться от российского влияния»… Тем временем самый жестокий из военных конфликтов в Европе после Второй мировой войны породил новые формы коррупции.

Невынужденная ошибка Владимира Зеленского

Сам факт того, что администрация президента (Зеленского.— “Ъ”) изначально продвигала этот закон, несмотря на мольбы президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, указывает на… усиление «бункерного мышления». Они считают, что руководство страны вышло за пределы необходимой в военное время консолидации контроля и использовало свои полномочия для того, чтобы заставить несогласных замолчать и ограничить влияние соперничающих с ним центров власти.

Зеленского взяли на заметку из-за протестов на Украине

С падением популярности президента он и его команда рефлекторно попытались крепче ухватиться за власть… В конце концов на фоне растущего общественного протеста президент Украины уступил и согласился восстановить независимость (антикоррупционных.— “Ъ”) ведомств… Но почему он сразу не понял, что такая яростная реакция возможна? Просто ли это высокомерие или это чувство безнаказанности?.. Зачем вообще выбирать в качестве мишени НАБУ и САПО? Особенно когда опросы общественного мнения последовательно показывают, что даже в военное время украинцы считают коррупцию главной внутренней проблемой страны. Ну разве он сам не нарывался?

Подготовил Николай Зубов