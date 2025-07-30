Ущерб от землетрясения на Камчатке оценят за неделю

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что ущерб от землетрясения в регионе будет оценен до конца недели. До 31 июля власти сформируют перечень поврежденных объектов для инструментального обследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Ministry for Emergencies / Handout / Reuters Фото: Russian Ministry for Emergencies / Handout / Reuters

По словам господина Солодова, специалисты обследуют все жилые дома, по которым поступали обращения о повреждениях. На усиленный режим работы будут переведены структуры здравоохранения.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. В Петропавловске-Камчатском обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим ЧС и организован пункт временного размещения. Порт города работает в штатном режиме. На Курильских островах была объявлена угроза цунами. 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы.

Полина Мотызлевская