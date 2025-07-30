Футболист Луис Диас подписал контракт с «Баварией»

Колумбийский вингер Луис Диас перешел из английского «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию», которая является действующим чемпионом Германии. О трансфере сообщила пресс-служба немецкой команды.

28-летний Диас подписал с «Баварией» четырехлетний контракт. За клуб он будет играть под 14-м номером. По информации источников, сумма трансфера составила €75 млн.

С 2022 года футболист представлял «Ливерпуль». Вместе с командой Диас выигрывал чемпионат Англии, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В минувшем сезоне провел за «Ливерпуль» 50 матчей в различных турнирах и забил 17 голов.

Таисия Орлова