Поиски экс-биатлонистки Дальмайер не могут возобновиться из-за плохой погоды

Спасательная операция по поиску немецкой экс-биатлонистки Лауры Дальмайер, попавшей под камнепад в горах Пакистана и получившей серьезные травмы, приостановлена из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя местного клуба альпинистов.

Дальмайер восходила на пик Лайла (6 096 м). 28 июля на высоте 5 700 м она попала под камнепад, ее напарница вызвала спасателей. Экстренные службы не смогли добраться до Дальмайер из-за сохраняющегося риска камнепадов. Позже спасательная операция была приостановлена из-за наступления темноты. Сейчас источник сообщает, что поиски спортсменки не могут возобновиться из-за сильного ветра и плохой видимости.

Лауре Дальмайер 31 год. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она завоевала две золотые и одну бронзовую медаль. Также она является семикратной чемпионкой мира. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру, объяснив свое решение потерей мотивации.

Таисия Орлова