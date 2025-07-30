Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Горном Алтае

В районе Северо-Чуйского хребта на Алтае зафиксировано землетрясение. Его магнитуда достигала 4,4. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки службы, эпицентр землетрясения находился в районе Северо-Чуйского хребта примерно в 250 км от Горно-Алтайска. Местные жители толчков не ощущали, пострадавших нет, уточнил главк МЧС по республике.

Ранее сегодня на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. На берег курильского острова Парамушир обрушились четыре волны цунами. В Петропавловске-Камчатском объявлен режим ЧС.