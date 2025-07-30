В Ярославской области в выходные пройдут три фестиваля

Жителей и гостей Ярославской области ждут насыщенные фестивальные выходные с разнообразными мероприятиями для всех возрастов и интересов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском 2 августа пройдет шоу исторической реконструкции «Александрова дорога», посвященное конному походу дружины Александра Невского. Всадники, стартовавшие 12 июля в Арзамасе, прибудут на родину полководца, где их встретят театрализованным представлением. В программе также фестиваль с ярмаркой ремесел и интерактивными площадками, эпизод которого будет посвящен Великой Отечественной войне и 80-летию Победы. Начало в 16:00 на Народной площади.

В Ростове Великом на набережной озера Неро 2 августа в полдень стартует первый фестиваль сапбординга, где соберутся участники этапа RST CUP 2025. Более 200 спортсменов и любителей из разных регионов России примут участие в соревнованиях.

В Мышкине в 13:00 на Успенской площади откроется фестиваль «Мышкинский самоходЪ», где будет представлено около 200 раритетных машин и самоходных устройств.

Антон Голицын