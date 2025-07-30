Свердловскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

В Свердловской области компанию «Новая Магистраль» оштрафовали на 10 млн руб. за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Во время проверок прокуратура установила, что с ноября 2022 по август 2023 года заместитель гендиректора ООО «Новая Магистраль» передал 2 млн руб. тогдашнему начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области в качестве взятки за покровительство компании при исполнении госконтрактов по строительству автодорог в регионе.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Помимо штрафа, была конфискована сумма взятки.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» по чч. 2, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за общее покровительство по службе, в значительном и особо крупном размерах) находится на рассмотрении в суде. В отношении замдиректора ООО «Новая Магистраль» следствие отказалось возбуждать уголовное дело из-за его раскаяния и содействия расследованию.

Ранее в Ивановской области возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ за дачу и получение взятки в особо крупном размере в отношении сотрудников дорожной компании и бывшего руководителя ФКУ «Уралуправтодор».

Ирина Пичурина