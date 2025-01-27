В отношении экс-руководителя Уралуправтодора возбудили уголовное дело за взятку

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ за дачу и получение взятки в особо крупном размере в отношении сотрудников дорожной компании и бывшего руководителя ФКУ «Уралуправтодор», передает СКР по Ивановской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, два сотрудника компании, занимающейся строительством и ремонтом дорог, передали экс-главе Уралуправтодора взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера — ремонта строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 млн руб. Эти деньги предназначались за незаконные действия, способствовавшие заключению и исполнению государственных контрактов по ремонту дорог.

Фигурантам дела предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России. В компании проведены обыски, продолжаются следственные действия для сбора доказательств.

По данным прокуратуры региона, компания занималась строительством, ремонтом и обслуживанием автомобильных дорог в нескольких регионах России, включая Ивановскую, Новгородскую, Свердловскую, Курганскую, Челябинскую и Тюменскую области.

Ирина Пичурина