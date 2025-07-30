В Сабинском и Высогорском районах Татарстана ввели карантинные ограничения из-за выявленных случаев бешенства животных. Соответствующие указы подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сабинском и Высогорском районах ввели карантин по бешенству

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Сабинском и Высогорском районах ввели карантин по бешенству

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Высокогорском районе карантин установлен на территории Дубъязского и Березкинского сельских поселений. Эпизоотическим очагом признан участок в Дубъязском сельском поселении, а неблагополучным пунктом — территория радиусом 2,5 км от границы очага.

В Сабинском районе ограничения введены в личном подсобном хозяйстве в селе Сатышево, а также в радиусе 2 км от очага, включая Сатышевское, Нижнешитцинское и Юлбатское сельские поселения.

В обоих районах запрещено лечение больных животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых к бешенству животных, проведение ярмарок и выставок, а также ввоз и вывоз животных (за исключением вывоза вакцинированных на убой). Карантин снимут через 60 дней после уничтожения последнего подозрительного животного и проведения всех необходимых мероприятий.

В мае 2025 года карантин был введен в Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района, где очаг заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Теньки. В июле 2025 года аналогичные меры были приняты в Дубъязском сельском поселении Высокогорского района.

Анар Зейналов