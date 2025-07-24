В Дубъязском сельском поселении Высокогорского района Татарстана объявили карантин из-за выявления и угрозы распространения бешенства у животных. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В поселке под Казанью ввели карантин по бешенству у животных

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В поселке под Казанью ввели карантин по бешенству у животных

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В радиусе 2,5 км от очага заражения запрещен прием животных, восприимчивых к инфекции. Въезд посторонним на эту территорию также запрещен. Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных.

Карантин продлится два месяца и будет снят только после уничтожения последнего животного с признаками заражения.

Влас Северин