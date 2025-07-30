Под завалами грунта в Кисловодске людей не обнаружили

Под завалами грунта на территории санатория в Кисловодске людей не оказалось. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Грунт на территории здравницы «Москва» обрушился днем 29 июля. В результате случившегося пострадали два человека. Им оказали медпомощь.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ход следствия находится на контроле в аппарате следственного управления.

Мария Хоперская