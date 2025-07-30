В Волчанске пятилетний ребенок погиб от удара током

В Свердловской области прокуратура Карпинска начала проверку по факту гибели пятилетнего ребенка от удара электрическим током на территории Волчанска, сообщили в областном прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 29 июля в поселке Вьюжный на улице Луговая. В 16:12 в Волчанскую городскую больницу поступило сообщение об ударе ребенка током. После прибытия скорой медики констатировали его смерть. По предварительным данным, ребенок двигался по улице, и его ударило током в результате обрыва линии электропередач из-за сильного порыва ветра. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, следователи СКР совместно с полицией также устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Тугулымском районе (Свердловская область). По предварительным данным, он взобрался на трансформаторную будку у одного из магазинов, где его ударило током. Инцидент случился около недели назад.

Ирина Пичурина