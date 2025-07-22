В Тугулымском районе подросток погиб от удара током на трансформаторной будке

Следователи СКР совместно с полицией устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Тугулымском районе (Свердловская область), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По предварительным данным, подросток из Тюмени, приехал с родственниками на дачу в Тугулымский район. Отпросившись погулять, он взобрался на трансформаторную будку у одного из магазинов, где его ударило электрическим током. От полученных травм юноша скончался на месте.

В рамках процессуальной проверки устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о трагедии родственникам подростка сообщила продавец магазина. Полицейскими установлена очевидица происшествия, 16-летняя местная жительница, подруга погибшего. Собранные материалы переданы в СКР.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы 40-летнему электрику, подключавшего водомат к электросети, от удара тока которого погиб подросток.

Полина Щуцкая