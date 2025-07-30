В Ярославле сгорел склад

29 июля 2025 года в Ярославле произошел пожар на складе по адресу Московский проспект, 122. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сообщение о возгорании поступило в 17:30. Для тушения пожара привлекли девять единиц техники и 33 пожарных. Пожар удалось ликвидировать в 21:29.

В результате огонь уничтожил материальные ценности на площади 150 кв.м. Отделка стен по всему зданию закопчена. Пострадавших нет. По данным 2ГИС, в здании по указанному адресу находятся две организации — «Центросталь» и «Промсвязь».

Антон Голицын