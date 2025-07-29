После ночного налета БПЛА в Сальске без света остаются 2840 человек

В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области подвергся налету беспилотников ВСУ. Были повреждены жилые дома, инфраструктура и энергетические объекты. В микрорайоне Новосальск без электроэнергии остаются 2840 человек, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь после посещения пострадавшего города.

Во время визита господин Слюсарь осмотрел поврежденные частные и многоквартирные дома, а также объекты железнодорожной инфраструктуры. Он также провел оперативное совещание с представителями экстренных служб и встретился с местными жителями.

Глава региона поручил сформировать несколько рабочих групп для параллельного обследования ущерба, чтобы завершить его оценку в течение трех дней. Компенсации пострадавшим планируется выплатить в течение двух недель. Как сообщил господин Солюсарь, после налета беспилотников повреждены 54 квартиры, 11 частных домов и 10 многоквартирных домов.