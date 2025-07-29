Слюсарь: после налета дронов БПЛА в Сальске повреждено более 50 квартир

В Ростовской области в результате ночного налета беспилотников ВСУ на город Сальск повреждены 54 квартиры, 11 частных домов и 10 многоквартирных домов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, во многих квартирах выбиты окна, также пострадали несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Врио губернатора отметил, что лично встретился с жителями одного из многоэтажных домов, который пострадал от взрыва. Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость завершения обследования всех повреждений в течение трех дней и осуществления компенсационных выплат за утрату имущества в срок не более двух недель. В восстановительных работах первым приоритетом станут наиболее сильно пострадавшие дома и квартиры.

Отмечается, что ночная атака затронула и инфраструктуру: обломки сбитого дрона упали на территорию железнодорожной станции Сальск, повредив контактную сеть и вызвав пожар в стоявшем на путях грузовом составе.