В Ярославле сгорели бензовоз и два грузовика

В Ярославле произошло возгорание спецтехники на улице Выставочная, 1. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожарные выехали по сообщению о загорании бензовоза в 15:39. Также огонь распространился на два автомобиля-тягача. В тушении было задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава. В 16:09 удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.

«В результате пожара полностью уничтожены 2 автомобиля-тягача и 1 бензовоз на общей площади 50 квадратных метров. Рядом стоящий тентовый автомобиль оплавлен на 3 квадратах»,— сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области

В МЧС России рассматривают две возможные причины пожара: разгерметизация топливной системы и аварийный режим работы оборудования. По указанному адресу расположена одна из транспортных компаний.

Антон Голицын