В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил дело после обрушения здания

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения трехэтажного нежилого здания по улице Мартовской, 6 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. На место происшествия направлена усиленная следственная группа, проведен осмотр с применением кримтехники, принимаются меры к установлению очевидцев, изымается документация.

Дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Ранее спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций офисного здания и не обнаружили под завалами людей. Из здания эвакуированы 24 человека. По предварительным данным полиции, обрушение могло произойти из-за ветхости здания.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ-Урал» «На Мартовской упала стена»

Полина Щуцкая