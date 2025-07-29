МЧС: под завалами рухнувшего здания в Екатеринбурге людей нет

Спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовская, 6 и не обнаружили под завалами людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Вскоре к работам приступит инженерная техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение части офисного здания на улице Мартовской

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Обрушение части офисного здания на улице Мартовской

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Очевидцы рассказали, что обрушение произошло очень быстро, и им пришлось эвакуироваться через окно. По их словам, все произошло в течение пяти минут. Сначала появились мелкие трещины, а затем произошло обрушение. «Мы даже испугаться не успели, никакой паники не было. Нам помогли спуститься со стремянками»,— рассказала Екатерина. Другие сотрудники рассказали, что были в «шоке» и надеются забрать вещи из разрушенного здания.

По словам работников офисного здания, крыша была в плохом состоянии, а на втором этаже возникали проблемы с вытяжкой. В здании планировался ремонт. Кроме того, сотрудники высказали опасение, что здание может повалиться дальше.

Работница офисника Яна рассказала, что на верхние этажи ранее загружали станки. «Наш офис не пострадал. Нам позвонили и сказали здание рушится — мы бегом сюда. Сообщалось, что здание планировали продать, но это не так. Здесь протекала крыша», — поделилась Яна.

Напомним, 29 июля в Екатеринбурге обрушилась секция административного трехэтажного кирпичного здания в микрорайоне Елизавет. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. По словам полковника Горелых, 12 человек самостоятельно покинули здание. Прокуратура начала проверку.

Полина Щуцкая, Мария Шараева