На Мартовской упала стена

В Екатеринбурге на улице Мартовская обрушилась секция трехэтажного офисного здания. В результате ЧП никто не пострадал, 24 человека были эвакуированы. По предварительным данным полиции, обрушение могло произойти из-за ветхости здания. СКР возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия частичного обрушения офисного здания на улице Мартовской

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия частичного обрушения офисного здания на улице Мартовской

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обрушение кирпичного офисного здания в Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет на ул. Мартовская, 6 произошло 29 июля, когда заканчивался рабочий день. Очевидцы рассказали корреспонденту «Ъ-Урал», что все произошло очень быстро и им пришлось эвакуироваться через окно. «Мы даже испугаться не успели, никакой паники не было. Нам помогли спуститься со стремянками. Все произошло в течение пяти минут — сначала мелкие трещины, потом все обрушилось»,— рассказала одна из работниц офисного здания по имени Екатерина. Многие ее коллеги признались «Ъ-Урал», что были «в шоке».

Стена полностью обрушилась в середине здания, разделив его пополам. Виднелась уцелевшая мебель.

На место ЧП прибыли машины оперативных служб: полицейские, спасатели, кинологи, прокуроры. Правоохранители опрашивали арендаторов, многие из которых приехали на место, узнав о происшествии из СМИ. Работники плакали и успокаивали друг друга, высказывая надежду на то, что «все будет хорошо».

«Лично мой офис не пострадал. Нам позвонили и сказали здание рушится — мы бегом сюда»,— поделилась другая работница бизнес-центра Яна. Одна из сотрудниц рассказала «Ъ-Урал», что решила не выходить на работу, так как утром «у нее было плохое предчувствие, которое, как мы видим, оправдалось». Другие работники, прибывшие на место происшествия, сетовали, что тоже «могли оказаться там, но Бог отвел».

Вскоре проход к обрушившемуся зданию перекрыли сигнальной лентой, а на место обрушения стянулись местные жители, чтобы оценить обстановку.

На месте были организованы спасательные работы с участием кинологов с собаками и инженерной техники. По данным МЧС, людей под завалами не оказалось, из здания было эвакуировано 24 человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, в результате происшествия никто не пострадал. «По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения офисного здания не обнаружено, за медицинской помощью никто не обращался»,— говорится в сообщении. Ситуацию взяла под контроль заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Начальник пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых сообщил, что причиной обрушения офисного здания могла стать ветхость здания, оно было построено в 1963 году.

«В здании располагается швейная мастерская, предприятие, связанное с металлообработкой и печать наклеек. Накануне ЧП на третий этаж офисника подняли три тяжелых станка»,— отметил он.

По словам работников офисного здания, его крыша была в плохом состоянии, а на втором этаже наблюдались проблемы с вытяжкой. В здании планировался ремонт.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что с целью установления всех обстоятельств по факту обрушения офисного здания возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Мария Шараева