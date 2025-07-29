«Аэрофлот» выполнил 172 рейса из Москвы из 216 запланированных на день

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила, что к 18:00 мск она выполнила 172 рейса вылетом из Москвы из запланированных на день 216.

«Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме»,— сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. В «Аэрофлоте» также отметили, что контакт-центр принимает вопросы от клиентов. Среднее время на линии ожидания — одна минута.

Сегодня днем «Аэрофлот» сообщил, что авиакомпания стабилизировала программу полетов после хакерского взлома. В «Аэрофлоте» надеялась выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно (216 парных рейсов из 233).

28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе своих информационных систем из-за масштабной кибератаки. Ответственность взяли на себя две группы хакеров. Из-за взлома в Шереметьево отменили десятки рейсов, в аэропорту скопились очереди. Возбуждено уголовное дело. По данным «Интерфакса», сегодня «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево и обратно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».