Уральский писатель Алексей Сальников станет хедлайнером «Красной строки»

Уральский писатель Алексей Сальников станет одним из хедлайнеров фестиваля «Красная строка», сообщили организаторы. Во время мероприятия он проведет встречу с читателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сальников

Фото: Евгения Яблонская Алексей Сальников

Фото: Евгения Яблонская

На фестивале Алексей Сальников совместно с основателями независимого объединения «Культурная инициатива» Юрием Цветковым и Данилом Файзовым представит свою новую книгу «Заметает», куда вошло большинство его поэтических текстов. Кроме того, в рамках фестиваля писатель поговорит со зрителями о фантастическом элементе в современной прозе, и участие в дискуссии «Путь автора: путешествия и поездки в прозе и жизни».

Алексей Сальников родился в 1978 году в Эстонии. С 1984 года проживает на Урале, с 2005 года — в Екатеринбурге. Лауреат «Национального бестселлера» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него». Фильм Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе» получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. В мае 2023 года издательство «Редакция Елены Шубиной» выпустило новый роман Алексея Сальникова «Оккульттрегер».

Ранее организаторы сообщали, что одним из главных хедлайнеров книжного фестиваля станет писательница Дарья Донцова. На ее счету более 275 детективных романов, суммарный тираж которых превысил 200 млн экземпляров, ее книги издаются в в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае, по ним также сняли несколько сериалов.

Напомним, международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа на территории Исторического сквера, его главной темой станет «Место силы». В программе запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи с писателями, презентации книг и музыкальные выступления. На ярмарке свои книги представят более 150 издательств.

Полина Щуцкая