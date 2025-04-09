Хедлайнером фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет Дарья Донцова

Писательница Дарья Донцова станет хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге, сообщили организаторы. Во время мероприятия она проведет встречу с читателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Донцова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дарья Донцова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дарья Донцова является одним из самых издаваемых авторов России по данным Российской Книжной палаты: на ее счету более 275 детективных романов, суммарный тираж которых превысил 200 млн экземпляров, ее книги издаются в в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае, по ним также сняли несколько сериалов. В 2009 году занесена в Книгу рекордов России как самый плодовитый автор детективных романов, издав за 10 лет 100 книг. Кроме того, Дарья Донцова является лауреатом конкурса «Книга года», премий «Автор года», «Имя года», «Бестселлер года», имеет книжный «Оскар», а в 2021 году была объявлена «Писателем года» в 14 раз по итогам опроса ВЦИОМ.

Напомним, международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа на территории Исторического сквера, его главной темой станет «Место силы». В программе запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи с писателями, презентации книг и музыкальные выступления. На ярмарке свои книги представят более 150 издательств.

Ирина Пичурина