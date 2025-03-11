Темой книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет «Место силы»

Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа, его главной темой станет «Место силы», сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Международный книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестиваль, традиционно пройдет в Историческом сквере. В программе запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи с писателями, презентации книг и музыкальные выступления. На ярмарке свои книги представят более 150 издательств.

«Цель фестиваля — напомнить человеку, где его зона комфорта, место силы, "подзарядка наших батарей". С больше сотни спикеров — авторами, издателями, блогерами — будем выполнять эту задачу»,— рассказала эксперт интеллектуальной программы фестиваля «Красная строка» Анастасия Ханина.

Международный книжный фестиваль «Красная строка» впервые прошел в Екатеринбурге в августе 2023 года и собрал более 38 тыс. человек. В нем приняли участие 110 издательств и 80 спикеров. Организаторами выступают команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». По словам директора «Красной строки» Евгения Горенбурга, в прошлом году на проведение фестиваля было направлено более 20 млн руб.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Красная строка» посетили около 63 тыс. человек. На 19 площадках было организовано более 200 мероприятий. На главной сцене фестиваля прошел издательский конкурс «Книга года-2023», в котором поучаствовали 58 книг от 14 издательств. Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» был отмечен в номинации «Лучшее корпоративное издание» за книгу «35. IT-история».

Полина Щуцкая