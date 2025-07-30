Государственная вакцинонезависимость

Российская вакцина против менингококковой инфекции появится на рынке в 2027 году — об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство. Заявление прозвучало на фоне заметного роста заболеваемости менингококком, о котором ранее писал “Ъ”. Сейчас в России доступен французский препарат «Менактра»; отечественная разработка отличается от него наличием антигенов штамма B — распространенного варианта инфекции, который вызывает серьезные заболевания. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что российская вакцина обеспечит лучшую защиту от менингококков, а также позволит сэкономить бюджетные затраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Препарат против менингококковой инфекции разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сейчас он находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача на государственную регистрацию. Если все пройдет успешно, то вакцина будет доступна для применения в 2027 году. Она будет производиться в России по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции. Пресс-служба ФМБА добавила, что вакцина имеет «уникальный состав», защищающий от штаммов A, C, Y, W, а также от самого распространенного в России штамма B.

Менингококковую инфекцию вызывают бактерии Neisseria meningitidis. В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30% случаев развиваются тяжелые осложнения; штамм B в 30% случаев вызывает тяжелый сепсис. Чаще всего инфекция распространяется в закрытых коллективах; основную группу риска составляют дети в возрасте до пяти лет. Вакцинацию проводят либо в конкретном очаге всплеска заболеваемости, либо для отдельных категорий граждан, например военных.

Две недели назад комитет Госдумы по охране здоровья представил статистику о росте заболеваемости менингококковой инфекцией (см. “Ъ” от 16 июля). Все чаще стали болеть взрослые, у которых повышен риск летального исхода. И депутаты, и врачи считают, что причина всплеска — приезд непривитых трудовых мигрантов, проживающих в условиях скученности. Участники обсуждения в Госдуме призвали ввести обязательную вакцинацию для всех детей и подростков и потребовали обязать работодателей прививать приглашенных иностранных граждан.

Чтобы вакцинация стала доступной, ее нужно включить в Национальный календарь прививок. Для этого необходимо внести поправки к закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». А это возможно только при появлении отечественного препарата, производимого в России по полному циклу. Пока что Россия «в значительной степени» зависит от поставок импортных вакцин, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Российская компания «Нацимбио» выпускает два препарата, но они защищают от штаммов А и С. К тому же их производят в небольших объемах, подчеркивает эксперт, в разные годы на них приходилось около 7–12% рынка.

Поэтому основой профилактики от менингококков являются препараты французской компании «Санофи» — вакцина «Менактра» и ее усовершенствованная версия «Менквадфи».

Согласно подсчетам RNC Pharma, поставки «Менактры» последовательно растут: если в 2022 году российская система здравоохранения получила 562 тыс. доз препарата, то в 2024 году — уже 714,8 тыс. доз.

При этом французская вакцина «стоит недешево», отмечает Николай Беспалов: около 3,5–4 тыс. руб. за упаковку у дистрибуторов. В частных клиниках процедура обойдется гражданину примерно в 10–12 тыс. руб. «В масштабах страны это очень значительный объем расходов — на уровне нескольких миллиардов рублей в год,— даже если компания готова будет снизить стоимость при увеличении объемов закупки,— говорит эксперт.— В конечном счете все упирается в вопрос бюджета. Тем более не закрыт ряд других направлений вакцинопрофилактики: ротавирус, ВПЧ, ветряная оспа. Суммарный объем затрат на эти нозологии может исчисляться суммами около 15–20 млрд руб. в год». По его оценке, отечественные препараты будут заметно дешевле. Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная считает, что использование отечественных вакцин позволит минимизировать риски нехватки препаратов и перебоев с поставками, что сделает вакцинацию более стабильной.

Менингококковая инфекция отличается своей коварностью, предупреждает инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. Около 70% инфицированных либо становятся здоровыми носителями менингококка, либо переносят его в легкой форме. Однако примерно у 20–30% инфекция может проявиться тяжело. Это либо поражение центральной нервной системы в виде менингита или менингоэнцефалита, либо генерализованная форма — по сути, инфекционно-токсический шок. Самое опасное последствие такого состояния — поражение надпочечников, при котором летальность «невероятно высока». Поэтому так важна вакцинация, говорит господин Поздняков: «Для врача нет принципиальной разницы, чем будет привит пациент. Главное, что защита — по крайней мере, импортной "Менактрой" — достаточно хороша. А если российская вакцина действительно будет содержать антигены штамма B и хорошо переноситься в клинической практике, то она обеспечит более широкий спектр защиты от основных штаммов менингококка по сравнению с "Менактрой"».

Наталья Костарнова