Губернатор Кубани поручил обеспечить участки бойцов СВО коммуникациями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить земельные участки для участников специальной военной операции всеми необходимыми коммуникациями. Поручение прозвучало на встрече с активом жителей Краснодара после обращения участника СВО лейтенанта Евгения Мусатова, который получил землю без электричества и водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Благодарен вам и всем ребятам, кто сегодня защищает нашу страну. Для Кубани, как гаранта продовольственной безопасности России, земля — очень ценный ресурс. Но вместе с тем мы находим возможности и выделяем участки для бойцов специальной военной операции. Важно, чтобы они были комфортными для жизни и обеспечены всеми необходимыми коммуникациями», — заявил Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о подготовке земельных массивов для участников СВО в поселке Лазурном и хуторе Копанском. «Уже есть официальные подтверждения от всех ресурсоснабжающих организаций о готовности провести к участкам сети электроснабжения, газа и водоснабжения», — отметил градоначальник.

Губернатор распорядился довести данную информацию до инициативной группы жителей и детально рассказать о процедуре подключения участков к инженерным сетям.

Ранее Вениамин Кондратьев сообщал, что в регионе участники СВО и их семьи получили свыше тысячи земельных участков. Претендовать на них могут бойцы, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за проявленные заслуги. Льготное право на землю распространяется также на семьи погибших или умерших от ранений, полученных во время спецоперации.

Лия Пацан