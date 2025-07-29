КХЛ сократила количество послематчевых буллитов

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение внести изменения в правила и регламенты. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Число бросков в серии послематчевых буллитов сокращено с пяти до трех. Серия из пяти бросков была введена в августе 2017 года.

Также в регламент КХЛ были внесены следующие изменения:

Дедлайн по обменам и дозаявкам перенесен с 27 декабря на 25 января;

Вратари получают статус «Неограниченно свободный агент» после 200 проведенных матчей при условии достижения 28-летнего возраста;

В правило о «трех переходах» вводится исключение для хоккеистов, которые переходят в «новый» клуб через выбор из списка отказов.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» — на своем льду сыграет с челябинским «Трактором».

Таисия Орлова