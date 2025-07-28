Жительница Петербурга попала в больницу после квартирного пожара на Мечникова

Петербурженка пострадала при квартирном пожаре в доме 3-2 по проспекту Мечникова, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Ее немедленно доставили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Инцидент случился в 11:47, в двухкомнатной квартире загорелась обстановка на площади 35 кв.м. Прибывшие на место спасатели справились с возгоранием за 26 минут. К тушению привлекали три единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека пострадали при квартирном пожаре на проспекте Шаумяна. Там горела однокомнатная квартира.

Андрей Маркелов