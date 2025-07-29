«Торопиться действительно не стоит»

В Кремле фактически отказались комментировать последние высказывания Дональда Трампа. Президент США ранее сократил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. В противном случае Белый дом обещает ввести новые санкции. В России лишь отметили, что сохраняют приверженность к урегулированию ситуации дипломатическими методами. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что Москва взяла оперативную паузу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кремль предсказуемо спокойно ответил на новый ультиматум Дональда Трампа. Вернее, реакции практически не было: мы приняли к сведению, сохраняем приверженность мирному процессу. Это можно назвать оперативной паузой для дальнейшего изучения обстановки. Между тем вокруг Владимира Зеленского развивается если не грандиозный, то серьезный скандал. Связан он с попыткой президента Украины переподчинить спецслужбам, читай, себе, деятельность Независимого антикоррупционного бюро, сокращенно НАБУ. Оно создавалось в том числе и по требованию МВФ. Понятно, почему: чтобы поступающие Киеву деньги не расхищались. Так или иначе, для Запада это важный проект, поскольку коррупция для Украины — это больше чем проблема.

И вот сейчас вроде как они раскопали серьезный компромат, в том числе и на окружение первого лица, что чревато претензиями к последнему. Точно это не доказано. Однако действия Зеленского вызвали шквал негодования как внутри Украины, так и в стане ее западных союзников. Пришлось, как говорится, включать заднюю. Тем не менее оперативно разрешить возникшие трудности не удалось. Скандал продолжает раскручиваться. Тем временем экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который, судя по данным всех опросов, считается самым популярным политиком республики, написал колонку для журнала Vogue.

Собственно, главное даже не сама статья, которую вполне можно назвать программной, а эффектное фото генерала в гражданском модном костюме. Все это вполне можно трактовать как заявку на иные карьерные перспективы.

Но причем здесь ультиматум Трампа и ответ Москвы? Логика подсказывает, что торопиться действительно не стоит. Если Зеленский не устоит, то это изменит политический расклад, и тогда Россия сможет действовать по обстановке. Если действующий лидер останется на посту, тогда ему все равно придется что-то менять в своей деятельности. В любом случае все происходящее явно не укрепляет украинскую властную вертикаль, что не может не сказаться на положении фронта. Впрочем, Дональд Трамп, напротив, ждать не желает. С Зеленским или без него, ему нужен мир, и желательно в ближайшее время. Вчера назывался срок в 10-12 дней, сегодня уже остается 11. Многие, конечно, не верят, что 47-й президент США способен на очень жесткие меры по отношению к Москве, но вот рынки восприняли это довольно серьезно, что можно считать неким сигналом.

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Дмитрий Дризе