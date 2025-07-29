Курс рубля посчитался с ультиматумом

Рубль обвалился к доллару на межбанковском рынке: 28 июля американская валюта в моменте торговалась выше 83 руб., по данным Investing.com. Ослабление совпало с заявлением Дональда Трампа о новом крайнем сроке для России для урегулирования ситуации на Украине. Президент США сообщил, что не будет ждать 50 дней, как ранее обещал, а даст Москве полторы недели. В противном случае он анонсировал новые санкции, в том числе 100-процентные пошлины против торговых партнеров России. Кроме того, Трамп добавил, что уже не так заинтересован в разговоре с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Barlow / Reuters, Jane Barlow / Pool / Reuters Фото: Jane Barlow / Reuters, Jane Barlow / Pool / Reuters

Ограничится ли падение российских рынков одним днем? “Ъ FM” обсудил это с главным экономистом «Т-Инвестиций» Софьей Донец: «Я бы разделила динамику валютного и фондового рынка. Они в последнее время живут совершенно разной жизнью. Рубль на новостях торгуется плохо и очень сильно запаздывает за всем. Учитывая общий консенсус, что он переоценен последние месяца четыре, любое его движение в сторону ослабления, скорее, сложно назвать сюрпризом. Но как быстро оно будет происходить, мы сможем понять только с течением времени, как и то, является ли разворот следствием изменений позиций крупных игроков ,или действительно это тренд в силу того, что набирает силу давление на платежный баланс, которое копилось все эти месяцы.

Что касается фондового рынка, то он у нас как раз, наоборот, довольно нервный: по индексу Мосбиржи от 2700 до 2850 мы ходим именно на новостях о геополитике. Пока это осторожное отыгрывание повестки. Дональд Трамп часто меняет свою риторику, и вместе с угрозами о сокращении срока ультиматума мы одновременно услышали какие-то слова, что в целом Россия США нравится и там бы не хотели вводить жесткие санкции. Если случится какой-то негатив, если действительно на горизонте двух недель мы увидим жесткие решения от Америки, то это, конечно, приведет к более жесткой коррекции по рынкам».

Один из разработчиков нового пакета санкций США против Москвы — сенатор Линдси Грэм в интервью телеканалу CBS говорил, что сотрудничающим с Россией странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать»,— заявил он. В Белом доме уточняли, что 100-процентные пошлины коснутся товаров из тех стран, которые покупают у России энергоресурсы. На рынке, впрочем, сомневаются, что Трамп пойдет на это. Но если тарифы все же будут введены, скорее, они ударят по отношениям Москвы с небольшими государствами, считает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Я не думаю, что будет серьезный материальный эффект, о котором говорит Трамп. Эти меры, по сути, не опробованы: до сих пор пошлины вводились первично. Это для третьих стран какое-то новое слово, нужно понять, как их администрировать и организовывать. Не так давно была подписана двусторонняя сделка между США и Китаем. Как вы думаете, какие условия в данном случае окажутся доминирующими: те, что прописаны в этом документе, или те, что подразумеваются под вторичными пошлинами? Я почему-то подозреваю, что условия двусторонней сделки будут преобладающими.

Если говорить про страны СНГ, то здесь может быть больше рисков, поскольку Соединенные Штаты — это большой рынок, от него многие государства и поставщики зависят, а свежие договоры еще не подписаны.

Вполне допускаю, что будет какая-то угроза и они остерегутся заключать новые контракты с РФ. То есть будут делать то же самое, но, наверное, с большей осторожностью. Но мы же уже все через это проходили. Возникают дополнительные звенья цепочки, что дороже, но тем не менее схемы продолжают работать и торговля не останавливается».

Несмотря на заметное ослабление рубля на межбанковском рынке, ЦБ почти не изменил официальный курс западных валют на 29 июля. Доллар установлен на уровне 79 руб. 58 коп., евро — 93 руб. 20 коп. Это связано с тем, что Банк России объявляет курсы на основании данных операций, проведенных до 15:30 каждого дня, и к тому моменту столь резкого падения на межбанковском рынке еще не было.

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Сергей Симонов